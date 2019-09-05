Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы и минусы наушников

Сегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление серии TWS предложит пользователям целый ряд конструктивных улучшений. У нас была возможность ознакомиться с ними и мы готовы поделиться первыми впечатлениями.

Серьезные изменения коснулись времени автономной работы. На одном заряде наушники могут проработать до 7.5 часов без необходимости подзарядки. С учётом последующей установки в комплектную док-станцию время работы увеличивается до 28 часов.

Это отличный результат для наушников, выполненных в таком форм-факторе. Сама док-станция использует актуальный USB Type-C разъем и предлагает магнитное крепление. Для получения таких результатов используется платформа со сниженным энергопотреблением.

Увеличение времени автономной работы в Jabra Elite 75t прошло на фоне уменьшения габаритов и веса. Это повысило удобство и комфорт ношения. Отдельно стоит упомянуть удобную посадку в ушах пользователя. Доступны в двух цветовых расцветках: золотистой и титановой. Корпус устойчив к попаданию влаги и пыли, соответствуя стандарту IP55.

Повысилась стабильность беспроводного подключения. Здесь используется Bluetooth 5.0. Звук передается в высокой четкости на большом расстоянии. Как и ранее, уделяется большое внимание качеству передачи голоса. В этой модели используется четырехмикрофонная технология с системой шумоподавления. Все это позволяет комфортно общаться с собеседниками в шумных помещениях и даже общественном транспорте.

Для тонкой настройки пользователь сможет установить приложение Jabra Sound+. Здесь выбирается один из трёх голосовых помощников: Google Assistant, Siri и Alexa. Помимо этого меняются настройки микрофона и динамиков.

Предварительный обзор Jabra Elite 75t