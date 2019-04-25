Беспроводные наушники Jabra Evolve 65e

Jabra анонсировала все новые беспроводные наушники Evolve 65e.

Компания заявляет, что наушники обеспечивают профессиональное качество звука благодаря сертификации UC и крупным динамикам. Evolve 65e могут обеспечить до 13 часов воспроизведения музыки и восемь часов в режиме разговора. Они оснащены 12-миллиметровыми динамиками с пассивным шумоподавлением. Наушники также поставляются с функцией HearThrough. Помимо сертификации Skype для бизнеса, Evolve 65e также включает сертификаты Cisco, Avaya, Unify и другие. Наушники Jabra Evolve 65e поставляются с Bluetooth-адаптером Link 370 что позволяет легко подключаться к ПК. Наушники обеспечивают радиус действия 30 м при подключении к ПК или ноутбуку. Для смартфонов этот диапазон падает до 10 метров. Цена Jabra Evolve 65e составляет 290 долларов.