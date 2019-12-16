Беспроводные наушники MPOW Jaws третьего поколения

MPOW Jaws беспроводные наушники, которые могут похвастаться автономностью до 13 часов.

Также чипом CSR 8635 для качественного звучания и системой шумоподавления с технологией CVC 6.0, разработанной компанией Qualcomm Snapdragon.

Наушники также оснастили микрофоном для разговоров, Bluetooth версии 4.2, специальными магнитами чтобы наушники не болтались и несколько кнопок для управления.

Беспроводные наушники MPOW Jaws 3 сейчас можно приобрести за 20 долларов. В наличие есть четыре вида расцветки корпуса: Royal Blue, Black, Purple и Grey.