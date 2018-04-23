Беспроводные наушники Meizu Pop обойдутся в $80

Компания Meizu пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Meizu Pop, которые могут похвастаться круговой подсветкой, информирующей владельца об уровне заряда аккумулятора. Для управление здесь предусмотрена сенсорная кнопка. Для подключения к смартфону понадобится Bluetooth 4.2, а для голосового управления нужна оболочка не старее Flyme 7.0. По словам производителя, от одного заряда наушники могут проработать до 3 часов, а полностью заряженный футляр дает ровно четыре заряда. Также стоит отметить защиту от брызг по стандарту IPX5. Продажи Meizu Pop стартуют 29 апреля по цене 80 долларов.