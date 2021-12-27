Беспроводные наушники Mi True Wireless 3 с Hi-Fi звуком и флагманским шумоподавлением

Сегодня Xiaomi анонсировала новые беспроводные наушники Mi True Wireless 3. Компания поделилась новым тизером в своем официальном аккаунте Weibo с графическим постером. Глядя на плакат-тизер, мы видим грядущие наушники Mi True Wireless 3 в черном цвете. Примечательно, что дизайн чехла для зарядки наушников напоминает Buds 3 Pro. Другими словами, наушники могут иметь с короткие дужки.

Хотя более подробные сведения о наушниках Mi True Wireless 3 пока неизвестны, тизер намекает что наушники будут иметь «флагманскую функцию шумоподавления». Кроме того, наушники Mi True Wireless 3 предлагают качество звука HiFi для улучшения качества звука. Китайский технологический гигант официально объявит о наушниках 28 декабря 2021 года.