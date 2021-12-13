Беспроводные наушники Noise Buds Prima TWS

Беспроводные наушники Noise Buds Prima были представлены в Индии. Наушники обеспечивают длительное время автономной работы до 42 часов, шумоподавление окружающей среды (ENC) и поддерживают несколько голосовых помощников, таких как Google и Siri. Они поступят в продажу с 14 декабря на Flipkart по розничной цене 24 доллара.

Наушники Noise Buds Prima TWS имеют игровой режим с низкой задержкой 44 мс, что является отличным дополнением для любителей игр. Качество связи улучшается за счет установки четырех микрофонов, встроенных в устройство.

Конструкция наушников позволяет использовать сменные вкладыши, а устройство поддерживает технологию Instacharge для быстрой зарядки. Десять минут зарядки могут обеспечить до двух часов воспроизведения. Наушники поддерживают технологию Hypersync для автоматического сопряжения, на устройстве есть сенсорные элементы управления для удобной навигации. Наушники Noise Buds Prima TWS имеют степень защиты от воды IPX5.
Комментарии и отзывы Noise Buds Prima TWS
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