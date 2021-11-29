Беспроводные наушники Oppo Enco X, Enco Air, Enco Play получат новые функции

Наушники Oppo Enco X, Enco Air и Enco Play получат обновление программного обеспечения в декабре, которое принесет новые функции. Одним из самых больших дополнений станет функция управления камерой с двойным касанием, которая позволит пользователям снимать изображения или записывать видео, дважды касаясь наушников. Oppo Enco Free 2 также получает новую версию программного обеспечения, которая обеспечит поддержку двойного подключения, позволяющую соединять наушники с двумя устройствами одновременно.

Наряду с двойным касанием, наушники Oppo Enco X получат функцию персонализированного усиления звука, которая была доступна на Enco Free 2. Он использует программный алгоритм для настройки воспроизведения звука в зависимости от чувствительности ваших ушей. Функция персонализированного усиления звука работает с телефонами под управлением ColorOS, Android 6.0 и более поздних версиях.
Комментарии и отзывы Oppo Enco X
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