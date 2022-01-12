Беспроводные наушники PLAYGO DUALPODS

PLAYGO DUALPODS — это новейшие наушники от Play, которое также оснащены звуковыми драйверами Enhanced Bass, Extra Loud (EBEL), которые гарантируют реверберацию и глухое звучание с высокой чувствительностью при прослушивании музыки. У DUALPODS есть вкладыши весом около 3,7 г, которые удобно использовать в течение длительного времени. Пара новых наушников Play может подключаться через Bluetooth 5.1 к смартфону без разблокировки телефона. Они также предлагают быстрое и бесшовное сопряжение с устройствами.

PLAYGO DUALPODS имеют поддержку голосового помощника, а его интеллектуальные и чувствительные сенсорные элементы управления позволяют пользователю переключать треки, регулировать громкость, а также совершать, принимать или отклонять телефонные звонки. Наушники имеют рейтинг IPX4, что означает, что они способны выдержать брызги воды во время дождя. PLAYGO DUALPODS обеспечивает 5 часов воспроизведения без зарядного чехла. Однако с зарядным чехлом время воспроизведения увеличивается до 30 часов.

Комментарии и отзывы PLAYGO DUALPODS
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