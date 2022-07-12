Беспроводные наушники Portronics Muffs A предлагают до 30 часов воспроизведения музыки

Компания Portronics выпускает беспроводные наушники Portronics Muffs A.

Muffs A отличаются стильным дизайном, поставляются с мягким оголовьем и амбушюрами из пены с эффектом памяти. Наушники оснащены большими 40-мм драйверами. Для сопряжения с устройством Muffs A используют Bluetooth 5.2, дальность действия достигает 10 метров. Активного шумоподавления в наушниках нет. По словам производителя, Muffs A обеспечивает до 30 часов воспроизведения музыки. Емкость аккумулятора составляет 520 мАч. Есть порт USB Type-C для зарядки.

Portronics Muffs A поступили в продажу в трех цветовых вариантах: красный, черный и синий. Цена модели 25 долларов.
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