Беспроводные наушники QCY Crossky R50 оценили в 30 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Crossky R50, которая крепится за ухом. Новинка характеризуется закрытым эластичным корпусом из жидкого силикона, конструкцией с изгибом 35,6°, титановым проводом толщиной 0,7 мм с эффектом памяти, трёхмагнитными сверхлинейными динамиками, амплитудой колебаний 0,5 мм, четырьмя микрофонами с шумоподавлением, автономностью до 10 часов и до 40 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой объёмного звука 360°, функцией перевода речи с помощью ИИ и защитой от воды в соответствии со степенью IPX5. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 30 долларов.