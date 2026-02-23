Стилус Galaxy S26 Ultra не получил Bluetooth

В прошлом году компания Samsung приняла спорное решение убрать поддержку Bluetooth у S Pen в Galaxy S25 Ultra, и если кто-то рассчитывал на возвращение этой функции в Galaxy S26 Ultra, то новости оказываются неутешительными. В новом видео с демонстрацией устройства подтверждается, что S Pen у S26 Ultra снова лишён Bluetooth и будет выполнять исключительно роль обычного стилуса. Ролик опубликован YouTube-блогером Сахилом Кароулом, которому удалось приобрести Galaxy S26 Ultra до официального анонса. Ранее версии S Pen с поддержкой Bluetooth позволяли использовать стилус как мини-пульт для различных задач — например, в качестве дистанционной кнопки спуска затвора камеры, для перелистывания фотографий в галерее или управления слайдами презентации.

Отказ от Bluetooth в S Pen для Galaxy S25 Ultra даже породил слухи о том, что Samsung может полностью отказаться от поддержки стилуса в линейке Galaxy S Ultra. К счастью, по крайней мере для поколения S26, эти предположения не подтвердились — стилус в комплекте сохранился, пусть и без расширенных беспроводных возможностей. Более того, сегодня блогеры выяснили, что стилус даже можно вставить в корпус не той стороной — он всё равно войдёт в конструкцию, просто конец стилуса будет торчать не так, как должен. Видимо, инженеры работали над этим моментом, чтобы пользователи случайно не сломали устройство или сам стилус. При этом вопрос относительно модуля Bluetooth до сих пор остаётся без ответа.