iPhone Fold получит боковой сканер отпечатков пальцев

Отсутствие Face ID в iPhone Fold, как сообщается инсайдерами, связано с конструктивными сложностями устройства, что вряд ли понравится потенциальным покупателям, особенно с учётом того, что за первый складной смартфон Apple, который выйдет вместе с линейкой iPhone 18 в следующем году, могут попросить внушительные 2399 долларов. Впрочем, один из инсайдеров утверждает, что боковой сканер Touch ID, который заменит систему камер TrueDepth, будет полезен сразу по двум причинам, одна из которых — более удобное использование, особенно в складном форм-факторе. Стоит напомнить, что в рамках отдельного слуха утверждалось, что прототип первого складного смартфона Apple оснащён боковым Touch ID вместо Face ID ради уменьшения толщины корпуса, а также получил одну фронтальную камеру с отверстием в экране и ещё одну камеру под дисплеем.

Теперь же стало известно, что переход на боковой Touch ID позволит iPhone Fold одновременно повысить удобство использования и снизить себестоимость, что должно пойти на пользу как самой Apple, так и её покупателям. При этом устройство не получит камеру под дисплеем — вместо этого на внутреннем и внешнем экранах будут использованы отверстия под фронтальные камеры, размещённые по центру. Что касается расположения фронтальной камеры на основном экране, она будет находиться ближе к правой стороне. Любопытно, что в новом слухе ничего не говорится о полностью незаметной складке на дисплее iPhone Fold. Это сбивает с толку.
Флагман Huawei Mate 80 выпустят в ноябре …
Сетевые источники опубликовали изображение флагманского смартфона Huawei Mate 80, основанное на информаци…
Официально: POCO C85 5G готов к выходу …
Бренд POCO объявил о скором выходе недорогого смартфона POCO C85 5G. Дебютным рынком станет Индия. Судя п…
Oppo представила топовый камерофон Find X9 Pro…
В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила м…
Samsung Galaxy Z TriFold будут продавать за 2500 долларов…
Судя по последним утечкам, Samsung намеренно формирует цену на будущий Galaxy Z TriFold так, чтобы сделат…
Realme Narzo 90 5G получит крупный экран …
Известный достоверными инсайдами информатор Парас Гуглани раскрыл подробности о смартфоне Realme Narzo 90…
Официально: POCO M8 5G готов к выходу…
Компания POCO официально объявила, что скоро в Индии будет представлен смартфон M8 5G. Характеристики про…
HONOR 500 Pro получит аккумулятор на 8000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры флагманского смартфона HONOR 500 Pro, кото…
Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников…
До официального анонса серии Samsung Galaxy S26 остаётся примерно три месяца, и слухи вокруг новой линейк…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor