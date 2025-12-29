iPhone Fold получит боковой сканер отпечатков пальцев

Отсутствие Face ID в iPhone Fold, как сообщается инсайдерами, связано с конструктивными сложностями устройства, что вряд ли понравится потенциальным покупателям, особенно с учётом того, что за первый складной смартфон Apple, который выйдет вместе с линейкой iPhone 18 в следующем году, могут попросить внушительные 2399 долларов. Впрочем, один из инсайдеров утверждает, что боковой сканер Touch ID, который заменит систему камер TrueDepth, будет полезен сразу по двум причинам, одна из которых — более удобное использование, особенно в складном форм-факторе. Стоит напомнить, что в рамках отдельного слуха утверждалось, что прототип первого складного смартфона Apple оснащён боковым Touch ID вместо Face ID ради уменьшения толщины корпуса, а также получил одну фронтальную камеру с отверстием в экране и ещё одну камеру под дисплеем.

Теперь же стало известно, что переход на боковой Touch ID позволит iPhone Fold одновременно повысить удобство использования и снизить себестоимость, что должно пойти на пользу как самой Apple, так и её покупателям. При этом устройство не получит камеру под дисплеем — вместо этого на внутреннем и внешнем экранах будут использованы отверстия под фронтальные камеры, размещённые по центру. Что касается расположения фронтальной камеры на основном экране, она будет находиться ближе к правой стороне. Любопытно, что в новом слухе ничего не говорится о полностью незаметной складке на дисплее iPhone Fold. Это сбивает с толку.