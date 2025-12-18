Samsung выпускает Galaxy Z TriFold партиями по 1000 штук

Один из самых простых способов создать ажиотаж вокруг нового продукта — выпустить его в куда меньшем количестве, чем того требует спрос, а затем дождаться заголовков о том, что товар распродан. Судя по всему, именно так Samsung поступает в Южной Корее с Galaxy Z TriFold, который уже однажды был полностью распродан всего за несколько минут после старта продаж несколько дней назад. После этого компания пообещала пополнить запасы на этой неделе, и сегодня была выпущена новая партия данной продукции. Результат оказался тем же — смартфон снова исчез из продажи, на этот раз всего за 2 минуты. Однако есть важный нюанс — по данным источников, первая партия насчитывала лишь 1000 устройств, а общий «стартовый объём продаж» с учётом сегодняшнего рестока составил всего 3000 штук.

Для страны с населением около 50 миллионов человек объём в 3000 устройств выглядит откровенно смешным. У Samsung было два варианта — дождаться выпуска большего количества устройств и только потом запускать продажи или же начать продажи сразу и несколько раз подряд моментально распродавать минимальные партии, создавая ощущение, что устройство буквально сметают с полок. Возможно, таким образом производитель просто проверяет то, насколько смартфоны нового формата при столь высокой стоимости пользуются спросом. Но даже в этом сценарии партии всего на 3000 устройств выглядят слишком уж незначительными, тем более с учётом релиза всего в одной стране. Это не даст полной картины спроса в мире.
