Представлен складной смартфон HONOR Magic V6

Компания HONOR пополнила ассортимент флагманских складных смартфонов моделью Magic V6, которая основана на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц.

Новинку также оснастили 7,95-дюймовым внутренним и 6,62-дюймовым внешним LTPO 2.0-дисплеями с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, поддержкой стилуса и пиковой яркостью 5000 и 6000 нит соответственно, корпусом толщиной 8,75 мм в сложенном состоянии, кремний-углеродной батареей ёмкостью 7100 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, поддержкой беспроводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16 c прошивкой MagicOS 10. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
