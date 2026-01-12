Компактный OnePlus 15T получит батарею на 7500 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном флагманском смартфоне OnePlus 15T, официальный релиз которого ожидается в апреле этого года. Итак, аппарат оснастят версиями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно, расцветками корпуса Pure Cocoa, Relaxing Matcha и Healing White Chocolate, 6,31-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 165 Гц, операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч и сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Samsung JN5. Также утверждается, что смартфон не получит поддержки беспроводной зарядки.