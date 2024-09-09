Беспроводные наушники Realme Buds N1 оценили в 23 доллара

Компания Realme представила беспроводные наушники Buds N1, которые обойдутся на дебютном индийском рынке в 23 доллара. Новинка характеризуется 12,4-мм драйверами с титановой диафрагмой, системой гибридного активного шумоподавления с эффективностью снижения окружающего шума до 46 дБ, массой 4,2 г, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, подавлением фонового шума при звонках на базе ИИ, динамическими звуковыми эффектами, пространственным звуком, автономностью с отключенным шумоподавлением до 9 часов или до 40 часов с зарядным кейсом, до 6 или 26 часов с активированным шумоподавлением, поддержкой быстрой зарядки, поддержкой кодеков AAC и SBC, интеллектуальным соединением с двумя устройствами, игровым режимом с задержкой 45 мс и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4.

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