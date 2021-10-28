Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Youth Edition

В сентябре Redmi выпустила Redmi Buds 3 в Китае в качестве своих первых полноразмерных беспроводных наушников. В преддверии этого компания выпустила облегченную версию этого TWS под названием Redmi Buds 3 Youth Edition для международного рынка.

Эти наушники напоминают Galaxy Buds +, в то время как оригинальные Redmi Buds 3 имеют дизайн, похожий на AirPods, со стержнем. Однако корпус новых Redmi Buds 3 выглядит идентично AirPods Pro. Дизайн Redmi Buds 3 Youth Edition вдохновлен как Samsung, так и Apple.

Наушники оснащены 6-миллиметровыми динамиками и подключаются через Bluetooth 5.2. Они имеют степень защиты IP54 для защиты от пыли и воды и поддерживают управление с помощью сенсорных жестов, режим с низкой задержкой для игр, а также ENC (электронное шумоподавление) для вызовов.