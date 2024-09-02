Беспроводные наушники Redmi Buds 6 Play оценили в 19 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью Redmi Buds 6 Play, которая оценена на европейском рынке в 19 евро. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 10-мм драйверами, массой одного наушника 3,6 грамма, системой шумоподавления на базе искусственного интеллекта для устранения окружающего шума при телефонных звонках, автономностью до 7,5 часа или до 36 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут заряда хватит на 3 часа работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от воды в соответствии со степенью IPX4, а также черной и белой расцветками.