Беспроводные наушники Soul Impact 2

Soul Impact 2 оснащены не склонным к с путыванию плетеным кабелем. Для управления музыкой и использования наушников в качестве гарнитуры предусмотрен встроенный пульт управления. В комплекте поставляется целый арсенал амбушюр четырёх типоразмеров, кейс для хранения и переходник на 6,3-миллиметровый разъем TRS.Инженеры бренда Soul решили использовать в Impact 2 сразу два типа излучателей. В каждой чашке установлено по одному 10-миллиметровому динамическому и арматурному драйверу. Такое решение даёт кристально чистые верхние, разборчивые средние и насыщенные низкие частоты.Дуэт из динамического и арматурного излучателей наушников Impact 2 обеспечивает максимально точную и сбалансированную передачу звука на всём частотном диапазоне.О стоимости новинки пока неизвестно.