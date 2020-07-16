Беспроводные наушники Tronsmart Apollo Bold с активным шумоподавлением и ценой в $ 100

Tronsmart выпустила свои новые наушники Apollo Bold True Wireless. Они получили гибридную форму активного шумоподавления (ANC) и аудиочип Qualcomm QCC5124, который поддерживает аудиотехнологию aptX.

Спецификации включают в себя 10-миллиметровый драйвер в каждом наушнике с импедансом 32 Ом и частотным диапазоном от 20 Гц до 20000 Гц. Наушники защищены от воды по стандарту IP45 и питаются от аккумулятора на 85 мАч.

Apollo Bold способен непрерывно воспроизводить музыку до семи часов с включенным ANC, в то время как отключение шумоподавления увеличивает это время до 10 часов. Кроме того, сопровождающий чехол для зарядки рассчитан на 30 часов автономной работы, что соответствует примерно трем дополнительным зарядкам. Новинка оценена в $ 100.