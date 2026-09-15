Представлены бюджетные наушники Moto Buds 2 Fusion

Компания Motorola пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Moto Buds 2 Fusion, которая получила 12,4-мм динамики с титановым покрытием. Новинка также характеризуется поддержкой пространственного аудио, поддержкой аудиокодеков AAC и SBC, системой динамического активного шумоподавления Dynamic ANC с эффективностью до 55 дБ и режимом прозрачности, шестью микрофонами с шумоподавлением при голосовых вызовах, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с одновременным сопряжением с двумя устройствами, автономностью до 13 часов или до 53 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на три часа работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, а также черной, синей и зеленой расцветками. Цена наушников на дебютном индийском рынке составила эквивалент 20 долларов.

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