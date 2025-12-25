Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения

Не так давно компания Suunto выпустила новую модель беспроводных наушников SUUNTO WING 2, разработанную для любителей активного образа жизни и спортсменов.

Наушники нового поколения Suunto Wing 2 позволяют контролировать окружающую обстановку и при этом наслаждаться качественным чистым звуком.

Как и предыдущая модель, эти наушники созданы на основе технологии костной проводимости и позволяют воспринимать звуки окружающей среды во время прослушивания аудиоконтента. Возможность слышать окружающие звуки одновременно с музыкой является большим плюсом и повышает безопасность во время тренировок на улице.

Особенность новой модели наушников SUUNTO – это передача данных о тренировке с часов SUUNTO Race 2 в режиме реального времени. Таким образом спортивные часы и наушники SUUNTO образуют единую экосистему, комфортную для тренировок.

Корпус наушников изготовлен из высококачественных материалов, включая легкий и прочный титан, что обеспечивает надежную фиксацию устройства даже при интенсивных нагрузках. Защита IP67 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, но для плавания эта модель не предназначена.

Аккумулятор SUUNTO WING 2 обеспечивает до 12 часов работы (больше, чем в модели первого поколения), плюс еще 24 часа работы от внешнего аккумулятора.

Предусмотрено также управление движениями головы для ответа на входящие вызовы с сопряженного смартфона. Два микрофона в наушниках обеспечивают хорошее качество связи. Также предусмотрена защита от шума ветра скоростью до 30 км/ч.

Комплектация

Дополнительное преимущество – встроенная светодиодная подсветка для повышения безопасности в темноте. Приложение Suunto позволяет настраивать режимы подсветки и другие функции наушников.

Поставляются наушники в стильной коробке из плотного картона, на обратной стороне которой отмечены ключевые характеристики устройства.

Коробка раскрывается в виде книги, внутри нее зафиксированы на жесткой подложке наушники и внешний аккумулятор. В еще одном отсеке находится тканевый чехол для хранения, USB-C кабель, руководство пользователя.

Внешний вид и эргономика

Модель SUUNTO WING 2 является улучшенной версией наушников первого поколения SUUNTO WING, протестированной нами ранее. В новой модели улучшена эргономика и качество звучания, при этом сохранены возможности, уже проверенные временем.

Устройство имеет плоские излучатели овальной формы, заушные крючки, за которыми имеются небольшие утолщения с основной технической начинкой, а соединяет их прочная и гибкая титановая дуга, обтянутая гипоаллергенным силиконом.

Сплав из титана придает высокую жесткость и прочность конструкции. При этом за счет гибкости подбирается оптимальная посадка по голове; после снятия наушники легко восстанавливают исходную форму.

В отличие от наушников закрытого или полузакрытого типа, костные наушники не создают дискомфорт при длительном ношении в течение дня и во время тренировок. Наушники не спадают с головы даже при резких движениях. За счет легкого веса не ощущаются даже после для длительной эксплуатации.

Устройство можно носить с защитными спортивными очками, шлемом, шапкой. Наушники рассчитаны на широкий температурный диапазон от -20 до +60 градусов. Водонепроницаемость по стандарту IP66 позволяет тренироваться в них в дождливую погоду и в условиях повышенной влажности. Предсмотрена также защита от пыли.

На заушных элементах наушников SUUNTO WING 2 есть зона со светодиодной подсветкой. Благодаря настройкам она может мигать в такт бегу или движениям, что повышает безопасность эксплуатации - владелец остается видимым для окружающих даже в условиях низкой освещенности.

На внешней стороне плоских излучателей нанесен логотип бренда и выведена механическая кнопка управления. Местоположение выбрано удобное, кнопка находится в быстром доступе. На нижней грани корпуса устройства расположена кнопка регулировки громкости. С учетом возможных условий эксплуатации надежнее использование сенсора.

Время автономной работы в новой модели наушников было увеличено: на среднем уровне громкости они работали до 12 часов.

Входящая в комплект зарядная станция позволяет провести два полных цикла зарядки устройства. Зарядная станция выполнена из пластика с матовым покрытием. Станция имеет треугольную форму с двумя углублениями, в которые устанавливается гарнитура.

Зарядная станция, как и сами наушники, имеет малый вес, а компактные габариты позволят носить ее с собой в кармане. В центральной части расположена группа светодиодных индикаторов, отображающих информацию по расходу заряда встроенного в станцию аккумулятора. На тыльной стороне - разъем USB-С, используемый для зарядки.

Станция комплектуется пластиковым фиксатором из полупрозрачного пластика, надежно прижимающим гарнитуру к станции. Всё вместе надежно помещается в комплектный тканевый чехол.

Приложение

Для удобного взаимодействия с гарнитурой и индивидуальной настройки наушников, как и любого устройства SUUNTO, необходимо загрузить бесплатное фирменное приложение, доступное для iOS и Android. Подключив гарнитуру в главное окне, можно активировать контроль движений головы, чтобы управлять входящими вызовами или переключением треков кивком или поворотом головы. Для удобства приведены визуальные подсказки, позволяющее быстро освоиться с принципом работы такого способа управления.

Также можно управлять светодиодными индикаторами, выбирая эффекты для подсветки. Доступна статичная подсветка, мигание, сигнал SOS, синхронизация с текущими движениями. Также есть режим, который работает по принципу стоп-сигнала в транспорте. Зоны подсветки с обеих сторон головы загораются при резком торможении, или только одна сторона - при повороте.

Можно также провести подключение к двум устройствам одновременно, задать режим работы: обычный для повседневной эксплуатации, или режим «природа» для эксплуатации в шумном помещении или на улице.

Есть раздел для ознакомления с работой механических кнопок. Здесь же можно изменить схему работы индивидуально, задав выполняемые действия самостоятельно.

Тесты

Мы тестировали SUUNTO WING 2 в разных условиях, от обычной эксплуатации в качестве повседневной гарнитуры для прослушивания музыки и разговора, до различных активностей в тренажерном зале.

Легкая дуга из титанового сплава и заушные крючки обеспечивают необходимую надежность посадки, но при этом не создается точек с излишним давлением даже при длительных тренировках. Еще раз отметим выбор в пользу физических кнопок, они в отличие от сенсора легко определяются на ощупь и продолжают корректно работать даже при попадании воды или пота. Дополнительно к ним есть управление жестами и движениями головой, которые будут особенно полезны, когда руки заняты, например, при езде на велосипеде.

Гарнитура обеспечивает высокое качество сбалансированного звука и насыщенную звуковую сцену. Динамику дает поддержка технологии Acrive Bass, яркие низкие частоты и глубина. Здесь решена проблема низкого качества звучания, характерная для недорогих моделей с костной проводимостью. При воспроизведении инструментальных композиций каждый из инструментов остается различимым. В сравнение с первым поколением наушников звучание было улучшено.

Устройство хорошо себя показало и во время голосовых вызовов. Установленная группа микрофонов обеспечивает чистую передачу голоса без посторонних шумов. Можно разговаривать не прерывая тренировку, в том числе при движении на открытом воздухе на высокой скорости, при этом не повышать голос.

Итоги

SUUNTO WING 2 – беспроводные наушники нового поколения с технологией костной проводимости для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Эргономичная и надежная конструкция с защитой от влаги и пыли с классом IP66, легкий вес, длительное время автономной работы, зарядная станция в комплекте, улучшенная настройка звука, двойной микрофон с защитой от шума ветра, широкий температурный диапазон для эксплуатации, возможность ношения с шлемом, очками и шапкой, светодиодная индикация для лучшей видимости при слабом освещении, индивидуальные настройки с помощью приложения делают новинку SUUNTO WING 2 передовым устройством для спортсменов любого уровня и широкого круга пользователей.

Реклама АО «НАВИКОМ», ИНН 7716023555, erid: 2VtzquiKTiA