Беспроводные наушники iQOO TWS 5i оценили в 18 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью iQOO TWS 5i, которая может похвастаться массой одного вкладыша всего 4,2 грамма. Новинка также характеризуется 10-миллиметровыми динамическими драйверами, системой шумоподавления на базе ИИ для голосовых вызовов, фирменной технологией Monster Sound с автоматической адаптацией под разные игровые жанры, поддержкой пространственного аудио с четырьмя режимами объёмного звучания, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.4 с одновременным сопряжением с двумя устройствами, задержкой сигнала 42 мс, автономностью до 11,5 часа или до 50 часов с учетом зарядного футляра, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Наушники уже появились в китайской продаже по эквивалентной цене 18 долларов.

