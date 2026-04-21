Представлены наушники REDMI Buds 8

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8, которая получила 11-миллиметровые динамические драйверы. Новинка также характеризуется сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LHDC - V5, системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ и шириной полосы 4 кГц, тремя микрофонами для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, массой наушника 5 граммов, временем автономной работы 11 часов или 44 часа с учетом зарядного футляра, интеграцией с фирменной прошивкой HyperOS, черной, белой и зеленой расцветками корпуса, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 33 долларов.