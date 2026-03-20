ASUS выпустила беспроводные наушники для геймеров

Компания ASUS Republic of Gamers представила беспроводные наушники ROG Cetra Open Wireless. Модель ориентирована на тех, кому важно одновременно получать качественный звук и сохранять контроль над происходящим вокруг. При этом наушники подойдут не только для игр, но и для прослушивания музыки и повседневного использования в движении. Устройство поддерживает два варианта подключения — стандартный Bluetooth и фирменную беспроводную технологию ROG SpeedNova на частоте 2,4 ГГц с минимальной задержкой. Это позволяет добиться полной синхронизации звука и изображения в играх, плюс в комплект входит USB Type-C донгл, который поддерживает сквозную зарядку, так что пользователь может заряжать устройство, не прерывая соединение с наушниками.

Внутри установлены 14,2 мм драйверы с диафрагмой, покрытой материалом, похожим на алмазный углерод. Такое решение снижает искажения и делает звук более детализированным — высокие частоты звучат чище, бас становится глубже, а сцена — шире. Дополнительно предусмотрены аудиорежимы, включая Immersion Mode для снижения внешнего шума и Phantom Bass для усиления низких частот. Комфорт при длительном использовании обеспечивают эргономичные крепления из жидкого силикона и съёмный шейный ремешок, который помогает надёжно зафиксировать наушники. Управление реализовано через физические кнопки, что особенно удобно во время тренировок или активного гейминга. Цена новинки пока что под большим вопросом.
