Беспроводные наушники с голографическим звуком - Creative SXFI Theatre

Представленные в начале этого года беспроводные наушники Creative SXFI THEATER поступили в продажу по цене в $ 299.

SXFI THEATER использует запатентованную цифровую беспроводную аудиопередачу 2,4 ГГц для достижения в пять раз меньшей задержки, чем при обычной передаче Bluetooth, что обеспечивает более плавный звук. Это обеспечивается через SXFI TX, беспроводной USB-передатчик, который поставляется в комплекте с наушниками. Наушники работают на расстоянии 10 м, которое можно увеличить еще на 1,2 м с помощью прилагаемого USB-удлинителя.

Аккумуляторная батарея обеспечивает 30 часов автономной работы, что является одним из лучших результатов для беспроводных наушников. Кроме того, игровой микрофон предназначен для чистого общения. SXFI THEATER работает на всех устройствах: ПК, Mac, PS4 и Nintendo Switch.