Беспроводное зарядное устройство MagSafe Duo для iPhone 12

Ранее зарядное устройство MagSafe Duo Charger было замечено в корейском сертификате NRRA. Теперь же компания Apple, объявила цену беспроводного зарядного устройства.

Согласно официальному сайту Apple, беспроводное зарядное устройство MagSafe Duo будет продаваться за 129 долларов США. Но веб-страница компании, не раскрывает спецификации зарядного устройства, лишь подтвердила совместимость с iPhone, Apple Watch и зарядным кейсом наушников AirPods. В комплект поставки будет входить только зарядное устройство MagSafe Duo и кабель USB-C - Lightning. Пользователям придется докупить адаптер, если его не было ранее. Компания Apple рекомендует использовать адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт, который продается отдельно за 19 долларов США.

Обычное зарядное устройство MagSafe для iPhone 12 серии стоит около 39 долларов. Однако, если вам нужно зарядное устройство, которое может заряжать iPhone и Apple Watch одновременно, MagSafe Duo Charger - лучший выбор для покупки.