Беспроводное зарядное устройство Samsung Galaxy Watch5 получило сертификат RRA

Ожидается, что Samsung Galaxy Watch5 поступит в продажу в августе или сентябре. Samsung еще ничего не сообщила об этом, но мы уже знаем, что умные часы будут представлены в двух размерах и будут оснащены батареями немного большего размера, чем в их предшественниках. И пока мы ждем официального сообщения от Samsung о Galaxy Watch5, его беспроводное зарядное устройство было сертифицировано национальным агентством радиоисследований Южной Кореи (RRA), что приближает его к запуску.

Заявка на веб-сайте сертифицирующего органа не раскрывает скорость зарядки беспроводного зарядного устройства, но сообщает, что зарядное устройство имеет обозначение модели EP-OR900, что соответствует коду модели аккумулятора 40-мм модели Galaxy Watch5 EB-BR900ABY. 40-мм версия Galaxy Watch5 будет поставляться с аккумулятором на 276 мАч, а 44-мм модель — с аккумулятором на 397 мАч (EB-BR910ABY).