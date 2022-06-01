Беспроводное зарядное устройство Samsung Galaxy Watch5 получило сертификат RRA

Ожидается, что Samsung Galaxy Watch5 поступит в продажу в августе или сентябре. Samsung еще ничего не сообщила об этом, но мы уже знаем, что умные часы будут представлены в двух размерах и будут оснащены батареями немного большего размера, чем в их предшественниках. И пока мы ждем официального сообщения от Samsung о Galaxy Watch5, его беспроводное зарядное устройство было сертифицировано национальным агентством радиоисследований Южной Кореи (RRA), что приближает его к запуску.

Заявка на веб-сайте сертифицирующего органа не раскрывает скорость зарядки беспроводного зарядного устройства, но сообщает, что зарядное устройство имеет обозначение модели EP-OR900, что соответствует коду модели аккумулятора 40-мм модели Galaxy Watch5 EB-BR900ABY. 40-мм версия Galaxy Watch5 будет поставляться с аккумулятором на 276 мАч, а 44-мм модель — с аккумулятором на 397 мАч (EB-BR910ABY).
Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja 3…
Популярный индийский производитель продуктов AIoT Fire-Boltt выпустил в Индии новые умные часы под назван…
Xiaomi анонсировала умные часы Xiaomi Watch S1 и S1 Active…
Сегодня были официально представлены умные часы Xiaomi Watch S1 и S1 Active. На сегодняшний день Xiaomi W…
Huawei Watch GT 3 Pro поступит в продажу 28 апреля…
Huawei выпустила Watch GT 3 в октябре прошлого года, а модель Pro появится 28 апреля на мероприятии в Кит…
Появилась первая информация о грядущих смарт-часах Galaxy Wa…
В Galaxy Club появился новый отчет с доказательствами появления новой тройки умных часов под кодовым назв…
Подробные характеристики Google Pixel Watch…
Как вы, возможно, знаете, Google планирует выпустить собственные умные часы Pixel Watch. На сегодняшний д…
Представлены часы Amazfit GTR 2 New Version…
Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR 2 New Version, которая станет доступна…
Apple готовится к выпуску новой версии Apple Watch Pride Edi…
В течение последних нескольких лет Apple выпускала браслеты Pride Edition для Apple Watch в мае, чтобы от…
Часы Amazfit T-Rex 2 оценены в 225 долларов…
Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью T-Rex 2, которая может похвастаться продвинутой …
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor