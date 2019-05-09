Беспроводной динамик boAt Stone 1400 с аккумулятором 2500 мАч

Компания boAt запускает большой портативный беспроводной динамик Stone 1400. Отличительной особенностью boAt Stone 1400 является выходная мощность 30 Вт, что делает его одним из самых громких динамиков в этом ценовом сегменте. Это достигается благодаря 70-миллиметровому основному и 30-миллиметровому дополнительному драйверу. Динамик использует для подключения Bluetooth 4.2, Aux и USB.

Он оснащен водонепроницаемой конструкцией IPX 5 с компактным двойным регулируемым плоским ремнем, облегчающим переноску. Кроме того, динамики имеют интерактивные элементы, такие как кнопка сверху, а также есть два режима эквалайзера. boAt Stone 1400 обеспечивает до 7 часов работы от батареи 2500 мАч с зарядным устройством типа C. Новинка имеет размеры 319,5 х 118 х 119,5 мм, вес 3 кг и доступна в черном и зеленом цвете. Ориентировочная стоимость 5000 рублей.