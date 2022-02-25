Беспроводной микрофон SingKe Lavalier с сертификацией Apple MFi

SingKe Lavalier — это небольшой беспроводной микрофон, сертифицированный Apple MFi, специально разработанный для создателей аудио- и визуального контента. Запущенный на Kickstarter, микрофон профессионального уровня можно подключить непосредственно к мобильному телефону или планшету и использовать универсальный адаптер «3 в одном». Другие функции включают мониторинг в реальном времени, многоуровневое шумоподавление, технологию беспроводной передачи 2,4G и многое другое.

Забудьте о необходимости загружать лишние приложения для использования беспроводного микрофона. С SingKe Lavalier вам это не нужно. Это устройство, которое не требует никаких приложений, внешнего программного обеспечения и других подключений. SingKe Lavalier: стильный, компактный и портативный беспроводной микрофон, который всегда с вами.