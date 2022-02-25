Беспроводной микрофон SingKe Lavalier с сертификацией Apple MFi

SingKe Lavalier — это небольшой беспроводной микрофон, сертифицированный Apple MFi, специально разработанный для создателей аудио- и визуального контента. Запущенный на Kickstarter, микрофон профессионального уровня можно подключить непосредственно к мобильному телефону или планшету и использовать универсальный адаптер «3 в одном». Другие функции включают мониторинг в реальном времени, многоуровневое шумоподавление, технологию беспроводной передачи 2,4G и многое другое.

Забудьте о необходимости загружать лишние приложения для использования беспроводного микрофона. С SingKe Lavalier вам это не нужно. Это устройство, которое не требует никаких приложений, внешнего программного обеспечения и других подключений. SingKe Lavalier: стильный, компактный и портативный беспроводной микрофон, который всегда с вами.

Комментарии и отзывы SingKe Lavalier
Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкой…
Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкойТестируемая сегодня акустическая система HIPER FlameThrower PRO при невысокой стоимости выступает не толь…
Звуковая панель Zebronics Zeb-Juke Bar 3820A Pro…
Звуковая панель Zebronics Zeb-Juke Bar 3820A ProПроизводитель популярных аксессуаров Zebronics выпустил свою новейшую звуковую панель Zeb-Juke Bar 3820A …
Mackie выпустил новый портативный микшер MCaster Live…
Mackie выпустил новый портативный микшер MCaster LiveMackie, ведущий производитель высококачественной профессиональной аудиопродукции, объявляет о выпуске пор…
Marantz Model 40n — современный интегральный усилитель с пот…
Marantz Model 40n — современный интегральный усилитель с потMarantz стремится перепозиционировать себя как бренд hi-fi класса люкс и надеется, что его новый интегрир…
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар…
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбарДаже телевизоры в ценовом сегменте от 100 тысяч рублей и выше не могут похвастать хорошим качеством вывод…
Уникальные колонки с ферромагнитной визуализацией Van der Wa…
Уникальные колонки с ферромагнитной визуализацией Van der WaСергей Кузнецов и его команда создали уникальную акустическую систему, в которой применено ферромагнитное…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEM…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEMКомпания xMEMS Labs представила Montara Pro, первый в мире монолитный динамик MEMS с интегрированной сист…
Edifier представил беспроводную акустическую колонку MP230…
Edifier представил беспроводную акустическую колонку MP230Edifier, производитель звуковых систем и колонок премиум-класса, сегодня объявляет о своем новейшем проду…
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3
Обзор Sonos Beam (Gen2). Саундбар с eARC и Dolby AtmosОбзор Sonos Beam (Gen2). Саундбар с eARC и Dolby Atmos
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбарОбзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар
Обзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для телевизораОбзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для телевизора
Обзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWSОбзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWS
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor