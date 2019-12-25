Беспроводной пауэрбанк для смартфонов Baseus F10

2019-12-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Baseus F10; [52]
Baseus F10 это аккумулятор емкостью на 10 000 мАч, и он сможет зарядить ваш гаджет как с помощью провода, так и без него. Мощность зарядки в беспроводном режиме 10 Вт, а через провод 18 Вт.

С помощью Baseus F10 можно заряжать сразу три устройства одновременно: два из них через кабель и один беспроводным способом.

Также в аккумуляторе есть встроенная выдвижная подставка для смартфонов.

Аккумулятор совместим со смартфонами Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus и др.

Пауэрбанк Baseus F10 можно купить на площадке AliExpress за 26 долларов.

Комментарии и отзывы Baseus F10
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