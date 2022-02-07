Беспроводной портативный сенсорный монитор AVA 4K

Если вы ищете легкий портативный монитор с сенсорным экраном, беспроводной монитор AVA 4K, отлично подойдет для вас. Доступный в 3 различных размерах с экраном 13,3, 15,6 или 17,3 дюйма, монитор можно подключить по беспроводной сети к вашим любимым устройствам, будь то игровая консоль, ПК или мобильное устройство.

Портативный монитор нового поколения AVA превзошел все остальные, применив самую передовую технологию беспроводной HD-технологии mm-Wave для беспроводного сенсорного экрана и дисплея WirelessHD в одной беспроводной передаче. Сопряжение Bluetooth больше не требуется. Мощное покрытие сигнала распространяется на 20 метров. Откройте для себя возможности нового поколения WirelessHD.

Благодаря сенсорной технологии нового поколения беспроводное сенсорное управление стало намного проще, чем раньше. Сенсорный экран AVA wirelessHD — это инновационный продукт, который, несомненно, принесет вам наилучшие впечатления.