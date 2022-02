Best Buy продает видеокарты только по платной подписке

Как сообщает информационное издание PC Mag, Best Buy ограничила продажу нескольких графических процессоров NVIDIA RTX 3000-й серии, включая модели RTX 3080 и 3090, участникам своей программы подписки за 199 долларов в год. Это сделало видеокарты доступными для «события эксклюзивного доступа», но любой, кто пытался купить их, встречал всплывающее окно, в котором говорилось, что доступ ограничен членами Totaltech. Ритейлер запустил бета-версию подписки Totaltech в апреле прошлого года, обещая такие привилегии, как бесплатная доставка, неограниченная техническая поддержка Geek Squad, двухлетняя гарантия и бесплатная установка на большинство продуктов.

Еще одним перечисленным преимуществом была «эксклюзивная цена продажи для членов» на продукты, но вчерашнее пополнение запасов, как сообщается, было первым разом, когда оно было необходимо для покупки графических процессоров. Как обычно, у Best Buy было ограниченное количество видеокарт, поэтому даже членство не гарантировало их получение. Однако распродажа, как сообщается, продлится несколько часов, прежде чем они исчезнут, что дольше, чем обычно. Best Buy — не первый ритейлер, который размещает товары с высоким спросом за платным доступом, поскольку Walmart и другие компании также требуют членства для покупки определенных товаров. Тем не менее, Best Buy заставляет вас платить годовое членство в размере 200 долларов за один раз, тогда как Walmart Plus стоит 15 долларов в месяц и может быть отменено в любое время.