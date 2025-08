Представлена бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060

Компания AMD пополнила ассортимент графических адаптеров моделью начального уровня Radeon RX 9060, которая может стать конкурентом GeForce RTX 5050. Правда, новинка будет продаваться не в розничных сетях, а только в составе готовых ПК. Видеокарта характеризуется GPU Navi 44 с 1729 потоковыми процессорами, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 (до 18 Гбит/с), 128-битной шиной, TDP в 132 Вт и требуемым блоком питания от мощностью 450 Вт. По данным производителя, в разрешении 1080p с Ultra-настройками графики карта набирает 108 FPS в Assassin's Creed Mirage, 98 FPS в Call of Duty: Black Ops 6, 106 FPS в Horizon Zero Dawn Remastered, 120 FPS в God of War: Ragnarok и 100 FPS в Resident Evil 4 (RT). Когда стартуют продажи компьютеров с Radeon RX 9060 в составе, пока не сообщается.