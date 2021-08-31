Бета-тест Android 12 на Samsung Galaxy S21 стартует в сентябре

Компания Samsung официально объявила о том, что бета-тестирование фирменной надстройки One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12 начнется уже в сентябре. Первыми новое ПО опробуют пользователи флагманских моделей Galaxy S21. В каких странах стартует бета-тестирование пока не сообщается.

Ранее в базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, работающий под управлением Android 12. Аппарат набрал 1122 балла в однопоточном тестировании и 3469 баллов в многопоточном испытании. Официальный релиз Android 12 запланирован на октябрь.
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