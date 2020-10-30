Бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов будет запущена в декабре

В сентябре Huawei представила HarmonyOS 2.0 на конференции разработчиков компании 2020. HarmonyOS 2.0 впервые включает возможность адаптации для смартфонов, и компания сообщила, что в конце года запустит бета-версию для смартфонов для разработчиков.

Президент отдела программного обеспечения для бизнеса Huawei, намекнул, что адаптация Hongmeng OS 2.0 в настоящее время идет очень хорошо, и исследования и разработки готовы. Он также заявил, что релиз новой ОС ожидается в декабре.

Смартфоны под брендами Huawei и Honor, которые работают на таких платформах, как Kirin 9000, Kirin 990 5G, Kirin 990, Kirin 985, Kirin 980, Kirin 820, Kirin 810 и Kirin 710, будут продолжать адаптироваться к HarmonyOS, но модели EMUI 11 будет обновлены в первую очередь.
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