Бета-версия OPPO Reno2 F ColorOS 11 на базе OC Android 11 запускается в Индии

Компания OPPO начала набор бета-тестеров для обновления ColorOS 11 на базе операционной системе Android 11. Бета-обновление и набор пользователей ведеться для смартфона OPPO Reno2 F для Индии.

OPPO анонсировала ColorOS 11 в середине сентября после выхода стабильной версии Android 11 для Google Pixels. С тех пор компания выпускает бета-версии и стабильные сборки для своих смартфонов по всему миру. Согласно графику развертывания обновления ColorOS 11, смартфон OPPO Reno2 F должен получить бета-версию 26 января в Индии.