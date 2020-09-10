Beyerdynamic обновила флагманские наушники T1 и T5 третьего поколения

Beyerdynamic обновила флагманские накладные наушники на новые наушники T1 и T5 третьего поколения.

Эти два наушника принципиально идентичны, но T1 имеет открытую конструкцию для более естественного звука, а T5 имеет закрытую конструкцию для лучшей шумоизоляции.

Оба наушника изготовлены из высококачественных материалов в штаб-квартире Beyerdynamic. В состав наушников входит анодированный алюминий для коромысел и алькантара для оголовья. Оба наушника также имеют ушные вкладыши из лакированного металла. В модели T1 с открытой спиной используется нержавеющая сталь, а в модели T5 с открытой спиной используется алюминий для снижения веса.

Заявленная частотная характеристика T1 и T5 составляет от 5 Гц до 50 000 Гц и в результате они сертифицированы Hi-Res Audio.

Амбушюры с открытой спиной T1 изготовлены из мягкого велюра, а в T5 используется синтетическая кожа для лучшего шумоподавления. У обоих наушников есть амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти. Оба наушника поставляются в комплекте с жестким футляром для переноски и съемным плетеным съемным кабелем длиной 3 метра.
Комментарии и отзывы Beyerdynamic T5
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