Безрамочные смартфоны Moto Z3 и Z3 Play

Motorola выпустит в 2018 году в первой половине сразу два смартфона. Смартфоны получили 6-дюймовые дисплеи формата Full HD+ (2160 × 1080 пикселей, 18:9) и чип Qualcomm Snapdragon 845.Смартфоны красивые на внешний вид, с большим экраном. Модели Moto Z3 и Z3 Play выполнены в безрамочном дизайне. Судя по опубликованному изображению, Moto Z3 получил изогнутый с двух сторон дисплей, как у флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+. Что касается экрана Moto Z3 Play, то он производит впечатление плоского.О стоимости пока информации нет.