Безрамочный Honor Magic 2 показался на фото

Сетевые источники опубликовали живое фото смартфона Honor Magic 2, который еще не был представлен официально. Устройству прочат фирменный чипсет Kirin 980, зарядное устройство Magic Charge мощностью 40 Вт, выдвижную камеру, как у Oppo Find X, а также 6-дюймовый AMOLED-дисплей, который займет почти всю переднюю панель. Предполагается, что смартфон станет лучшим на рынке по соотношению площади дисплея к фронтальной панели. Оценить нижнюю и верхнюю рамки по фото не получится, а вот встроенный под экран сканер отпечатков пальцев сразу бросается в глаза.