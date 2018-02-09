Безрамочный Huawei P20 Lite показался на живых фото

Вчера в сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона Huawei P20 Lite, а уже сегодня испанское издание ComputerHoy опубликовало живые фото устройства. Снимки подтверждают полноформатный экран и дизайн в стиле iPhone X. Что до характеристик, то смартфону прочат 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей и соотношением сторон 19:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем и операционную систему Android 8.0 Oreo. Официальный анонс нового поколения флагманской линейки Huawei P состоится 28 марта в Париже.