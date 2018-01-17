Безрамочный Moto Z3 получит изогнутый дисплей

Профильное издание Droid-life поделилось очередной порцией информации о готовящихся к выходу смартфонах компании Motorola. На этот раз речь пойдет о моделях Moto Z3 и Z3 Play. Сообщается, что оба устройства получат безрамочный дизайн, 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9 и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Moto Z3 будет отличаться изогнутым с двух сторон дисплеем, как у флагманских Samsung Galaxy S8 и S8+. Модель Z3 Play, судя по всему, довольствуется обычным плоским дисплеем.