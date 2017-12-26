Безрамочный Oppo A83 получил 5,7-дюймовый дисплей

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Oppo A83, главной особенностью которого стал безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Аппарат оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440:720 пикселей) с соотношением сторон 18:9, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, неназванным 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3180 мАч, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Работает новинка под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2. Продажи Oppo A83 29 декабря по цене 212 долларов.