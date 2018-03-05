Безрамочный Vivo V9 засветился на живых фото

В сети появились живые фото и один рекламный постер смартфона Vivo V9, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, нас ждет очередный клон iPhone X с характерным вырезом на передней панели. Сообщается, что аппарат получит двойную основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 24 Мп. Ранее в сети появилась информация о том, что смартфоны OnePlus 6, Vivo X21 и OPPO R15 (все бренды принадлежат китайской компании BBQ) получат похожий безрамочный дизайн с вырезом. Что до Vivo V9, то его официальный анонс должен состояться уже в конце этого месяца.