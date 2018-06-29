Безрамочный Xiaomi Mi Mix 3 засветился на фото

Сетевые источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается изображен смартфон смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Судя по фото, аппарат получит по-настоящему безрамочный дисплей, нижняя и верхняя рамки которого идентичны боковым. Отметим, что на снимке не видно фронтальной камеры. Возможно, производитель использует выдвижную камеру, как у Vivo Nex. Другой вариант, это дополнительный дисплей на задней панели, который позволит основную камеру как селфи-камеру. Напомним, что предыдущая модель серии, Xiaomi Mi Mix 2S, была представлена в марте этого года.