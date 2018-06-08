Безрамочный монитор FlexScan EV3285 обладает временем отклика в 5 мс

2018-06-08, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - FlexScan EV3285; [67]
Компания EIZO анонсировала безрамочный 31,5-дюймовый монитор FlexScan EV3285 с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Новинка обладает контрастностью 1300:1, временем отклика в 5 мс и функцией Auto EcoView, благодаря которой параметры дисплея автоматически оптимизируются в зависимости от условий внешнего освещения. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Предусмотрены два порта HDMI и симметричный порт USB Type-C. В продажу аппарат поступит в августе этого года. О стоимости монитора FlexScan EV3285 пока не сообщается.


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