Безрамочный монитор FlexScan EV3285 обладает временем отклика в 5 мс

Компания EIZO анонсировала безрамочный 31,5-дюймовый монитор FlexScan EV3285 с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Новинка обладает контрастностью 1300:1, временем отклика в 5 мс и функцией Auto EcoView, благодаря которой параметры дисплея автоматически оптимизируются в зависимости от условий внешнего освещения. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Предусмотрены два порта HDMI и симметричный порт USB Type-C. В продажу аппарат поступит в августе этого года. О стоимости монитора FlexScan EV3285 пока не сообщается.