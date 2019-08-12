Безрамочный плеер FiiO M11 Pro

Китайская компания FiiO обновила представленный в марте аудиофильский плеер M11, производитель добавил к модели приставку Pro и приготовила для покупателей сразу несколько приятных сюрпризов. Безрамочный плеер стал звучать ещё лучше, работать дольше и вмещать намного больше треков.

Вместо пары ЦАП AK4493, установленных в предшественнике, инженеры разместили в M11 Pro новые чипы AK4497EQ. За счёт этого было не только увеличено соотношение сигнала к шуму, но и снижен уровень акустических искажений на 3 дБ. Работает плеер на Exynos 7872.

Новинка получила усилитель THX AAA, именно его компания использует в модульном усилителе AM3D в Hi-Res плеере Fiio X7-2. Как и предшественника, M11 Pro можно использовать в качестве высококачественного Bluetooth-усилителя.

Одним из ключевых изменений обновлённого M11 Pro стало расширение встроенной памяти до 64 ГБ с возможностью установки microSD-карт объёмом вплоть до 2 ТБ. Оперативной памяти в модели по-прежнему 3 ГБ. Ёмкость аккумулятора была увеличена на 15%: с 3800 до 4370 мАч. По заверению производителя, автономность новинки превышает 13 часов. Устройство поддерживает быструю зарядку по Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express.

Характеристики FiiO: Процессор: Samsung Exynos 7872

ЦАП: 2 х AK4497EQ

Поддержка Bluetooth-кодеков: SBC, aptX, aptXHD, LHDC, LDAC

Дискретизация USB ЦАП: до 384 КГц / 32 бит

Автономность: более 13 часов

Уровень сигнал/шум: <0,001%

Аккумулятор: 4370 мАч

ОЗУ: 3 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ + microSD до 2 ТБ

Размер: 130 х 70,5 х 15,5 мм

Вес: 220 г

Стоимость M11 Pro варьируется от $600 до $700. Оригинальная модель без приставки Pro обойдётся в $449