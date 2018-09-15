Безрамочный смартфон Inoi 7 Lite

Объем ОЗУ – 1 Гб, ПЗУ – 8 Гб (расширяется до 32 Гб). Аппарат оборудован двойной тыльной 13-мегапиксельной камерой с автофокусом и 8-мегапиксельной лицевой, оснащен аккумулятором на 4450 мА/ч и двумя SIM-слотами. Реализована поддержка сетей 3G, а в ближайшем будущем появится 4G-версия.В основе модели лежит чипсет Media Tek 6580. Яркий дисплей IPS (18:9) защищен покрытием из 2,5D стекла со слегка скругленными краями, и имеет разрешение 1440 х 720 точек. Корпус девайса выполнен из поликарбоната и приятен на ощупь. О стоимости смартфона пока неизвестно.