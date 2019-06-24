Безрамочный смартфон Leagoo M13

Leagoo M13 работает на актуальной девятой версии Android и получил LTE-модем для быстрого соединения с интернетом. Емкость аккумулятора модели составляет 3000 мАч — по заявлению производителя, смартфон обеспечивает до 8 часов воспроизведения видео на одной зарядке.6,1-дюймовый дисплей гаджета с тонкими боковыми рамками оснащён аккуратным вырезом в форме капли, в котором разместилась камера с разрешением 5 Мп и функцией распознавания лица. Двойной тыльный модуль камеры представлен основным 8-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/2.2 и вспомогательным на 2 Мп. На задней крышке разместился сканер отпечатков пальцев для разблокировки экрана.Смартфон построен на базе четырехъядерного процессора MediaTek Helio A22. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти он без проблем справится с повседневными задачами: общением в социальных сетях, просмотром мультимедийного контента и не требовательными играми. Встроенное хранилище на 32 ГБ можно расширить с помощью карты памяти microSD.Стоимость новинки составит 79 долларов.