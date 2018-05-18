Безрамочный смартфон Vivo Xplay7 засветился на фото

Сетевые источники поделились живой фотографией некоего смартфона Vivo, который еще не был представлен официально. По одной из версий, речь идет о финальной версии безрамочного смартфона Apex, который был показан на выставке MWC 2018. Экран этого смартфона занимает рекордные 98% площади лицевой панели. Кто-то уверен, что перед нами Vivo Xplay7, поскольку устройство имеет выдвижную фронтальную камеру. Также этому смартфону прочат 10 ГБ оперативной памяти. Выход устройства ожидается в конце этого года.